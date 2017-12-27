القبض على 3 أشخاص احرقوا سيارة مواطن في عرعر

خالد الضبيبي(صدى):

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي بشرطه منطقه الحدود الشماليه النقيب فايز بن مقبل الجهنيانه عند الساعه الخامسه صباحاً من يوم السبت الموافق ١٤٣٩/٤/٥ تبلغ مركز شرطه الفيصليه من مواطن عن احتراق سيارته اثناء وقوفها امام منزله في ساعه متاخره من الليل من قبل أشخاص مجهولين وفور تلقي البلاغ جرى تكثيف التحريات وتمكنت إداره التحريات والبحث الجنائي بعون من الله تعالى وتوفيقه ومن خلال الاجراءات الاستدلاليه المستمره من ضبط المتورطين بهذه الحادثه يوم الأثنين وهم ثلاثه أشخاص تتراوح اعمارهم في العقد الثالث من العمر واعترفوا بقيامهم بإحراق سيارة المواطن نتيجة خلاف بينهما وجرى إتخاذ الاجراءات اللازمه والتحفظ على المتهمين لفرع النيابه العامه لإستكمال اجراءات التحقيق معهم وفق الإختصاص.