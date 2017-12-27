بسبب الـ ” كمبيوتر ” .. مراهق يقتل شقيقته

باريس(صدى):

قتل مراهقًا في الخامسة عشرة من العمر، شقيقته بضربة سكين في بلدة سارتروفيل بمنطقة إيفلين، شمال فرنسا، إثر خلاف بشأن كمبيوتر.

وذكر مصدر من الشرطة الفرنسية، أن قوات الشرطة تلقت اتصالا من رجل يقول إن ابنته البالغة من العمر 19 عاما تعرضت لوعكة، بحسب ” سكاي نيوز ” .

ووجد رجال الإسعاف جرحا في صدر الفتاة التي توفيت متأثرة بإصابتها، بالرغم من كل الإسعافات التي قدمت لها.

وتبين بشكل سريع أن شقيقها الصغير طعنها في صدرها، في فورة غضب أمام والدهما، وتم فتح تحقيق في هذه الحادثة وأوقف الشقيق على ذمة التحقيق وضبط سلاح الجريمة.