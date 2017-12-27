بلدية ” بلقرن ” تنهي أزمة تأخر صرف رواتب الجدي

أبها(صدى):

قامت بلدية بلقرن بمعالجة مشكلة تسببت فيت أخر صرف رواتب برج الجدي ، حيث قامت باستكمال الإجراءات اللازمة التي تحقق سرعة صرف رواتب 150 موظف تقريبًا .

ومن جانبه ، أكد رئيس بلدية بلقرن المهندس عبدالله بن دلبوح ، أن البلدية بذلت جهودها للتواصل مع الإدارة العامة للبنك المعني بالرواتب ، حيث وعد بإيداعها في حسابات الموظفين خلال الساعات المقبلة .

يذكر أن موظفي بلدية بلقرن شمال عسير كانوا قد ثار غضبهم بسبب تأخر صرف رواتبهم لشهر الجدي ، مطالبين بضرورة حل المشكلة على الفور لسرعة استلام الرواتب .