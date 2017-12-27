فيسبوك: غلق حساب الرئيس الشيشاني بسبب عقوبات أمريكا

غروزني(صدى):

أعلنت شركة ” فيسبوك ” ، أسباب إغلاق حساب الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، مؤكدةً أن من بينها إدراجه ضمن لائحة العقوبات الأمريكية.

وأكدت ” فيسبوك ” ، أنّ الحسابات التي تعود إلى أشخاص مدرجين ضمن قائمة المواطنين من فئات محددة والمحظورين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والتي تطبق عليهم العقوبات التجارية والاقتصادية الأمريكية، ووفقًا لذلك فإنَّ ” فيسبوك ” تحمل التزامًا قانونيًا بإغلاق الحساب الشخصي لهذا الشخص.

وأغلق الحساب الشخصي للرئيس الشيشاني رمضان قديروف، في موقعي التواصل الاجتماعي ” انستجرام ” و ” فيسبوك ” يوم السبت الماضي.