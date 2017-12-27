” العمل ” تواصل حملتها التفتيشية بعسير

أبها(صدى):

قام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير، بمواصلة الجولات التفتيشية على أحد أكبر المولات بالمنطقة، بمشاركة لجنة التوطين؛ وذلك لمتابعة الأنشطة التي تلزم التوطين، ومقابلة العاملين، ومعرفة المعوقات والمشاكل التي تواجههم.

وقالت الوزارة إن هذه الجولاتت نتج عنها ضبط مخالفة واحدة، وإنذار ثلاث منشآت لتوفير بيئة عمل مناسبة للمرأة، حسب الضوابط التي وضعتها الوزارة.

وأكدت الوزارة على أن الجولات الميدانية مستمرة؛ وذلك للتأكد من الالتزام بتعليمات التوطين وقرار تأنيث المحال.