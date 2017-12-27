بالصور.. شرطة محايل تضبط 17448 لترا من الخمور

أبها(صدى):

أفادت إحصائية أصدرتها شرطة محايل، اليوم الأربعاء، عن ضبطها 17448 لتراً من الخمور والمسكرات خلال الفترة من 1 المحرم إلى 3 من ربيع الأول.

وأشارت المصادر، إلى أن الكميات المضبوطة كانت كالتالي: العثور على 49 برميلاً سعة كل برميل 350 لتراً بما مجموعه 17150 لتراً في الوقت الذي تم العثور فيه على 48 عبوة سعة الواحدة منها 5 لترات بما مجموعه 240 لتراً.

وأضافت المصادر، أنه عثر خلال الفترة ذاتها على 77 قارورة سعة الواحدة منها 0.33 لتراً بما مجموعه 25.41 لتراً و 39 قارورة سعة الواحدة منها 0.6 لترات مجموعها 32.2 لتراً.

وأوضحت أن جميع المضبطيات كانت لمادة العرق المسكر وجدت في بطون الأودية، ورؤوس الجبال، والاستراحات والشقق السكنية، في أرجاء متفرقة من المحافظة والمراكز التابعة لها.