سلطان بن سحيم: افتقدنا في قطر للمذيعين من أبناء الوطن

طلال الضوي(صدى):

أكد الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، أن قناة الجزيرة تدار بواسطة مجموعة من المرتزقة الذين جلبهم تنظيم الحمدين، وعلي رأسهم يوسف القرضاوي وعزمي بشارة.

وقال بن سحيم، عبر تعليق نشره على هاشتاق #اكذبمثلاعلام_قطر، اليوم الأربعاء: ” افتقدنا في قطر للمذيعين من أبناء الوطن المخلصين مثل المذيع الراحل محمد اللنجاوي -رحمه الله -، وليس بمن جلبهم تنظيم الحمدين من المرتزقة، وعلى رأسهم عزمي والقرضاوي و بن قنة والقاسم والقائمة تطول ” .

وأضاف سحيم ، ” فمنذ ان وطأت اقدامهم ارضنا سعوا فيها فسادا ” .