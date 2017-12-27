بالفيديو.. ” الجابر ” : حملة ” ادعم ناديك ” نقلة كبيرة في مسيرة الأندية

ماجد محمد(صدى):

أكد سامي الجابر، عضو الاتحاد لكرة القدم، أن مبادرة ” ادعم ناديك ” التي أطلقتها الهيئة العامة للرياضة، تمثل نقلة كبيرة على مستوى الأندية بالمملكة التي تحتاج الدعم المادي.

وأضاف ” الجابر ” ، خلال مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه إذا أتى الدعم المادي من الجماهير الرياضية فهو أكبر دعم لوضع الرياضة على المسار الصحيح، متمنيًا أن تحظى هذه المبادرة بدعم الجميع.