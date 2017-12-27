واتساب تعزز الأمان عبر التحقق بخطوتين

سعيد العجل(صدى):

عززت خدمة ” واتساب ” من حماية الحساب عن طريق توفيرها ميزة التحقق بخطوتين للدخول إلى تطبيق واتساب لحماية حساباتهم من الاختراقات، كما نشدد على عدم الضغط على أي رابط إلا بعد التحقق من المصدر المرسل، وعدم إفشاء المعلومات الشخصية ورقم الهاتف للمواقع الغير موثوقة .

وتعمل الميزة على حماية الحساب من الوصول غير المصرح به عبر رمز مرور مكون من 6 أرقام يجب إدخالها من أجل تسجيل رقم الهاتف لدى ” واتساب ” ، وتشير الشركة إلى أنه بمجرد تفعيل هذه الميزة فإن أي محاولة للتحقق من رقم الهاتف على ” واتساب ” سوف تطلب رمز المرور هذا، ويمكن للمستخدمين أيضاً اختيار إدخال عنوان بريد إلكتروني للاستعادة، إلا أن هذه الخطوة اختيارية.

وتحاول الشركة التأكد من أن المستخدم لن ينسى رمز المرور خاصته، وذلك عبر قيام التطبيق بطلب إعادة إخال رمز المرور من وقت لآخر بشكل دوري، ولا تتوفر معلومات حالياً عن عدد المرات التي قد تقوم بها الشركة بالطلب من المستخدمين إدخال رمز المرور، ولكن يعتقد أن طلب إدخال رمز المرور سيتم عند عدم استعمال التطبيق لوقت طويل غير اعتيادي.