الخطوط الجوية تصدر بيانًا لتوضيح واقعة طائرة ” لاهور “

عادل الحربي(صدى):

أصدرت الشركة التابعة للخطوط الجوية السعودية بيانًا توضح خلاله تفاصيل واقعة طائرة مدينة لاهور الباكستانية المتجهة إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة اليوم الأربعاء ، حيث أبلغ المراقبون الأرضيون قائد الطائرة بوجد دخان يخرج من محرك الطاقة الإضافي .

ومن جانبه ، أشار المتحدث الرسمي للخطوط الجوية السعودية عبدالرحمن الطيب ، أن الطائرة من طراز بوينج 777-300ER للرحلة رقم SV735 تم تجهيزها قبل تلقي الخبر ، خاصة ً أنه لم يكن هناك أي إشارات في قمرة القيادة تدل على وجود حريق ، حيث فوجئ القائد بسيارات الإطفاء فور خروجه من الكابينة دون وجود أي حريق مشتعل ، وتم فحص المحركات للتأكد من سلامة الطائرة لتنطلق مساء اليوم .