زلزال بقوة 5 درجات يضرب محافظة كرمان

طهران(صدى):

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، مدينة هجدك التابعة في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران .

وأفادت مصادر إعلامية، أن زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب مدينة هجدك التابعة في محافظة كرمان اليوم، ولم يصدر أي بيانات حول عدد الإصابات.