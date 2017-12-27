زلزال بقوة 5 درجات يضرب محافظة كرمان
ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، مدينة هجدك التابعة في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران .
وأفادت مصادر إعلامية، أن زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب مدينة هجدك التابعة في محافظة كرمان اليوم، ولم يصدر أي بيانات حول عدد الإصابات.
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1769 ] نشر منذ 2 ساعتين
من علامات الساعه كثرة ةلزلازل
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40699 ] نشر منذ 38 دقيقة
الله اعلم ماذا جرى ولماذا جرى واين اراد له ان يجري ,,
,, سبحان ربك رب العزة والجلال ,,