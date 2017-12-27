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زلزال بقوة 5 درجات يضرب محافظة كرمان

زلزال بقوة 5 درجات يضرب محافظة كرمان
طهران(صدى):

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، مدينة هجدك التابعة في محافظة كرمان جنوب شرقي إيران .

وأفادت مصادر إعلامية، أن زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب مدينة هجدك التابعة في محافظة كرمان اليوم، ولم يصدر أي بيانات حول عدد الإصابات.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 40699 ] نشر منذ 38 دقيقة

الله اعلم ماذا جرى ولماذا جرى واين اراد له ان يجري ,,

,, سبحان ربك رب العزة والجلال ,,

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