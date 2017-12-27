بالصور.. سمو ولي العهد يلتقي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

طلال الغامدي(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو.

وجرى خلال اللقاء، استعراض مبادرات الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأوجه التعاون الثنائي بين الهيئة العامة للرياضة في المملكة والفيفا والفرص الواعدة لتطويره.

حضر اللقاء، معالي المستشار في الديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ.