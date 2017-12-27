سفارة المملكة بروسيا تحذر المواطنين بسانت بطرسبورغ من موقع الانفجار

نايف السالم(صدى):

وجهت سفارة المملكة في روسيا تحذيرًا لمواطنيها المتواجدين بمنطقة سانت بطرسبورغ من التواجد بالقرب من مركز ” غيغانت هول ” التجاري الذي تعرض لحادث الانفجار .

وأصدرت السفارة بيانًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلة ” تأمل السفارة من جميع المواطنين السعوديين المتواجدين في سانت_بطرسبيرق توخي الحيطة و الحذر من التواجد بالقرب من مركز غيغانت هول التجاري الذي وقع فيه الإنفجار والتقيد بالتعليمات التي تصدرها السلطات المحلية، والتواصل مع #السفارة في الحالات الطارئة على الرقم +79175110815 ” .