شاهد.. سيارة مسرعة تسحل سيدة مسنة في الهفوف

خالد الضبيبي(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسيارة مسرعة تسحل سيدة مسنة وتقتلها في مدينة الهفوف بمحافظة الأحساء.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي وثق بواسطة كاميرا مراقبة، السيدة وهي تعبر أحد الشوارع، وفجأة أطاحت سيارة مسرعة وقذفت بها بعيداً لعدة أمتار على الطريق.

وفتحت إدارة المرور بالمحافظة تحقيقاً في الحادث، كما تحفظت على سائق المركبة على قيد التحقيق.