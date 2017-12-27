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  • نشر : منذ 14 دقيقة
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  • حوادث

شاهد.. سيارة مسرعة تسحل سيدة مسنة في الهفوف

شاهد.. سيارة مسرعة تسحل سيدة مسنة في الهفوف
خالد الضبيبي(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لسيارة مسرعة تسحل سيدة مسنة وتقتلها في مدينة الهفوف بمحافظة الأحساء.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي وثق بواسطة كاميرا مراقبة، السيدة وهي تعبر أحد الشوارع، وفجأة أطاحت سيارة مسرعة وقذفت بها بعيداً لعدة أمتار على الطريق.

وفتحت إدارة المرور بالمحافظة تحقيقاً في الحادث، كما تحفظت على سائق المركبة على قيد التحقيق.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 40693 ] نشر منذ 8 دقائق

لا إله إلا الله محمداً رسول الله عليه الصلاة والسلام ,,

,, لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

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