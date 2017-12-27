رئيس بعثة المنتخب في ” خليجي 23 ” يحتفي بالإعلاميين بالكويت

طلال الغامدي(صدى):

أقام نائب رئيس الاتحاد السعودي رئيس بعثة المنتخب المشارك في دورة كأس الخليج العربي ” خليجي 23 ” نواف التمياط مساء اليوم الأربعاء، مأدبة عشاء احتفاءً بالإعلاميين السعوديين المتواجدين في الكويت لتغطية الدورة.

ورحب التمياط بالحضور مشيدًا بالدور الذي تقوم به وسائل الغعلام السعودية في دعم مسيرة المنتخب بشكل عام ومشاركته في ” خليجي23 ” بشكل خاص.

وأضاف : تابعنا أغلب التغطيات الإعلامية للمنتخب ودورها الملموس في دعم المنتخب وأتقدم باسم رئيس الاتحاد السعودي عادل عزت بالشكر الجزيل للمؤسسات الإعلامية على مايقدمونه من عمل يسهم في مسيرة المنتخب.