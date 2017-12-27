” التجارة والاستثمار ” : الامتناع عن بيع السلع مخالفة باستثناء العروض

علي القحطاني(صدى):

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين أن التوقف عن بيع أي سلعة يعد بمثابة مخالفة قانونية تعاقب عليها أنظمة الوزارة .

وعلق ” الحسين ” على هذا البند من خلال الإجابة على سؤال أحد المواطنين عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، والذي سأله حول إمكانية توقف وكالات السيارات عن البيع حتى مطلع يناير المقبل ليرد عليه المتحدث الرسمي باسم الوزارة قائلًا ” الامتناع عن البيع لأي سلعة يعتبر مخالفة تعاقب عليها أنظمة وزارة التجارة والاستثمار ، باستثناء إذا كان هناك عرض وحدد عدد القطع المسموحة لكل زبون ” .