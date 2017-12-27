مزاعم عن تورط ” إيفانكا ترامب ” في مخطط غسيل أموال

واشنطن(صدى):

زعمت بعض الصحف الأمريكية، أن شركة المجوهرات التي تحمل اسم إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متورطة في مخطط غسيل أموال.

وأشارت الصحف، إلى أنه تم تقديم دعوى قضائية في محكمة مقاطعة جنوب نيويورك، الصيف الماضي، زعمت أن شركة المجوهرات التي تحمل اسم إيفانكا ترامب تم استخدامها لإخفاء أموال أثرياء أجانب.

وتابعت، أن بنك دبي التجاري، سعى خلال يونيو الماضي، للحصول على تصريح بتقديم مذكرة إيضاح حول شركة مجوهرات إيفانكا ترامب، ونه تم استخدام الشركة لإخفاء أموال تابعة له، وأن المخطط شمل 100 مليون دولار.

وأضافت، أن الأصول العقارية تكون في الكثير من الأحوال قبلة الأمول التي يسعى أصحابها إلى إخفاء أصلها لأن الاستثمار فيها لا يخضع بصورة كبيرة للتعاملات الرسمية، موضحة: ” لكن شركات المجوهرات يمكنها أن تستوعب جبالا من الأموال غير معروفة المصدر في عدد من قطع الماس الصغيرة التي يسهل إخفاءها وتهريبها من حدود الدول ثم استعادتها مرة أخرى بطريقة شرعية ” .