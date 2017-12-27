بلجيكا تسحب مقاتلاتها ضد داعش بعد عودة الطائرات الهولندية المناوية

بروكسل(صدى):

أنهت بلجيكا كافة مشاركاتها ضد تنظيم داعش حيث قامت بإعادة طائراتها الأربع من طراز إف-16 المنتشرة بالشرق الأوسط ، بعدما قضت 18 يومًا في مهمة ضد التنظيم الإرهابي لدعم التحالف الدولي .

ووفقًا لوسائل إعلام فرنسية ، فإن التشكيل الحكومي في ” لاهاي ” لم يتم هذا الصيف بعد مرور ثلاثة أشهر على الانتخابات التشريعية في البلاد ، وهو ما منع الجيش الهولندي من إرسال قوة مناوبة مثلما تقرر مسبقًا ، وعلى الرغم من ذلك وافقت بلجيكا على تمديد مدة مهمتها وبكلن مع خفض عدد الطائرات إلى أربع فقط بدلًا من ستة .

ومن جانبها ، أصدرت وزارة الدفاع المدني بيان لها أن مطلع العام المقبل سيشهد وضع القوة الجوية الهولندية لطائراتها من جديد قيد الخدمة للشرق الأوسط .