بالفيديو.. مستشار الصحة الأسبق: التأمين الطبي للمواطنين لم يكن معقد
أكد الدكتور رضا خليل مستشار الإدارة الصحية ومستشار وزير الصحة الأسبق، على أن التأمين الطبي للمواطنين ليس بالمعقد ولكن أحياناً يكون هناك أولويات مختلفة للمسؤولين.
وقال خليل خلال لقاءه في برنامج ” معالي المواطن ” في حلقة اليوم الأربعاء، لايمكن شراء نظام تأمين طبي مثالي فكل دولة تفصل النظام المناسب لها وفقاً لظروفها.
الدكتور رضا خليل: لايمكن شراء نظام تأمين طبي مثالي فكل دولة تفصل النظام المناسب لها وفقاً لظروفها #معالي_المواطن pic.twitter.com/BrWUmInoyS
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) ٢٧ ديسمبر، ٢٠١٧
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