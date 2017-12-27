بالفيديو.. مستشار الصحة الأسبق: التأمين الطبي للمواطنين لم يكن معقد

عادل الحربي(صدى):

أكد الدكتور رضا خليل مستشار الإدارة الصحية ومستشار وزير الصحة الأسبق، على أن التأمين الطبي للمواطنين ليس بالمعقد ولكن أحياناً يكون هناك أولويات مختلفة للمسؤولين.

وقال خليل خلال لقاءه في برنامج ” معالي المواطن ” في حلقة اليوم الأربعاء، لايمكن شراء نظام تأمين طبي مثالي فكل دولة تفصل النظام المناسب لها وفقاً لظروفها.