المؤتمر الشعبي: لن ننكسر أمام محاولات التطويع الحوثية الإيرانية بمؤامرات قطرية

طلال الضوي(صدى):

أكدت اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر الشعبي أن المحاولات الحوثية الإرهابية هي محاولات عبثية لا جدوى منها ولن تؤثر في قوة اليمن العربي حتى وإن دعمها التمويل الخارجي سواء بالمال أو السلاح .

وأشارت إدارة الصفحة الرسمية لحزب المؤتمر الشعبي العام عبر موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، إلى أنها قوة شامخة لا تنحني معلقة ” سيظل حزب المؤتمر الشعبي العام رقما صعبا ولن ينكسر امام محاولات الاجتثاث والتطويع الحوثية الإيرانية او امام المؤامرات القطرية بقاء المؤتمر قويا يصب في مصلحة اليمن ارضا وانسانا .. تحيا الجمهورية اليمنية ” .

وكانت ميليشيا الحوثي قد تعرضت للقصف في عدد من المناطق اليمنية خلال الفترة الماضية ، حيث تمكنت قوات الجيش الشرعي من سحب أسلحتها الخارجية بتدمير بعض أوكارها فضلًا عن الخسائر البشرية الفادحة .