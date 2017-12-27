” كلنا أمن ” يطلب ربط المستخدم برقم الهوية للحد من البلاغات العابثة

علي القحطاني(صدى):

أوضح الحساب الرسمي الخاص بتطبيق ” كلنا أمن ” ، التابع للأمن العام، أن استخدام التطبيق يتطلب ربط المستخدم برقم الهوية للحد من البلاغات العابثة والكيدية، مع ضمان خصوصية المستخدمين وسرية معلوماتهم.

كان تطبيق ” كلنا أمن ” ، قد تم إطلاقه العام الماضي على الهواتف المحمولة بغرض جعل المواطن والمقيم جزءًا من منظومة أمنية تقنية تفاعلية تبدأ به وتنتهي إليه، وذلك في إطار سعي وزارة الداخلية الحثيث إلى الاستفادة مما تقدّمه التقنية الحديثة من يسرٍ وسهولة في عمليات التواصل، واستثمار ما تحتله تطبيقات الهواتف الذكيّة من مكانة مميزة في عالم التقنية من خلال سهولة استخدامها وسعة انتشارها، وسرعة الوصول إليها.

ويحرص ” الأمن العام ” على رفع قدرة رجل الأمن على سرعة التعامل مع البلاغات الأمنية وتوفير الجهد على المواطنين والمقيمين.