الزكاة والدخل: المنشآت الغير مسجلة لا يحق لها إصدار فاتورة ضريبة القيمة المضافة

نايف السالم(صدى):

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، على أن المنشآت الغير مسجلة بالضريبة لا يحق لها إصدار فاتورة تتضمن ضريبة القيمة المضافة، بينما المنشآت المسجلة ملزمة بإصدار فاتورة تحتوي على ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الهيئة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي عبر ” تويتر ” ، إن الفواتير الصادرة من المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة يجب أن تحتوي على المعلومات التالية: الرقم الضريبي، واسم المتجر، وتاريخ الشراء وخانة ضريبة القيمة المضافة.