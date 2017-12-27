هاشتاق ” جمهور الهلال الأكثر دعم لناديه ” يتصدر تويتر

ماجد محمد(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للرياضة، برئاسة تركي آل الشيخ، قبل بضعة أيام، حملة ادعم ناديك، ودشن جمهور الهلال هاشتاقًا على ” تويتر ” ، يحمل اسم ” جمهور الهلال الأكثر دعم لناديه ” ، بعدما تصدر قائمة الأكثر مشاركة في حملة ادعم ناديك بعد مرور يومين من إطلاقها، وتفاعل الآلاف مع الهاشتاق.

وكان آل الشيخ، أعلن عن ترتيب المشتركين في حملة ادعم ناديك خلال أول 24 ساعة وتصدرها الهلال بـ7446 مشتركًا، الأهلي ثانيًا بـ3552، ثم النصر بـ3279، يليه الاتحاد بـ1541 مشتركًا، وجاء الشباب خامسًا بـ553.

وكشف رئيس الهيئة العامة للرياضة، عن تفاعل جماهير نادي الاتحاد مع حملة ادعم ناديك في اليوم الثاني بشكل كبير، حيث احتلت المركز الثاني، فيما واصل الهلال تصدر حملة ادعم ناديك وجاء النادي الأهلي بالمرتبة الثالثة، وحل النصر رابعًا.