  • الأربعاء 27

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. مال واعمال
  3. تدشين حساب رسمي لاتحاد الأمن السيبراني على ” تويتر “

تدشين حساب رسمي لاتحاد الأمن السيبراني على ” تويتر “

تدشين حساب رسمي لاتحاد الأمن السيبراني على ” تويتر “
عادل الحربي(صدى):

دشن حساب رسمي باسم الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .

وقال المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني ، ‏” طموحنا لن يقف عند بناء قدرات وطنية مميزة، فسنبذل كل الجهود لتحويل الأمن السيبراني والبرمجة إلى رياضة ذهنية تنافسية ممتعة ” .

وأضاف: ” سنسعى إلى اعتمادها من اللجنة الأولمبية الدولية، ليتم من خلالها حث دول العالم على إنشاء اتحادات مشابهة، وسننظم إن شاء الله أولمبياد وطني وعالمي في المجالين ” .


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *