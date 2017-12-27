تدشين حساب رسمي لاتحاد الأمن السيبراني على ” تويتر “

عادل الحربي(صدى):

دشن حساب رسمي باسم الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .

وقال المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني ، ‏” طموحنا لن يقف عند بناء قدرات وطنية مميزة، فسنبذل كل الجهود لتحويل الأمن السيبراني والبرمجة إلى رياضة ذهنية تنافسية ممتعة ” .

وأضاف: ” سنسعى إلى اعتمادها من اللجنة الأولمبية الدولية، ليتم من خلالها حث دول العالم على إنشاء اتحادات مشابهة، وسننظم إن شاء الله أولمبياد وطني وعالمي في المجالين ” .