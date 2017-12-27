سمو ولي العهد يلتقي رئيس وزراء جمهورية تركيا

واس(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم، دولة رئيس وزراء جمهورية تركيا بن علي يلدريم.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تنميتها، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث الإقليمية.

حضر اللقاء، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق، ومعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، ومعالي المستشار في الديوان الملكي المشرف العام على مكتب سمو وزير الدفاع الأستاذ فهد العيسى، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، والوفد الرسمي المرافق لرئيس وزراء جمهورية تركيا.