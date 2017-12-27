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بالفيديو.. معلم يخفف توتر طالب أمام الإذاعة المدرسية

بالفيديو.. معلم يخفف توتر طالب أمام الإذاعة المدرسية
علي العنزي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطالب يرتبك أثناء إلقاء الإذاعة المدرسية ، بينما يحاول معلمه التخفيف من حدة توتره وحثه على التذكر .

وفي تفاصيل المقطع ، ظهر أحد طلاب مدرسة الإمام النووي الابتدائية بحائل وهو مرتبك بسبب وقوفه أمام جميع زملائه على المسرح ، وهو ما يثير قلقه ويتسبب في نسيانه ما يود قوله ، ليأتيه صوت معلمه من خلف الكاميرا ليدعوه إلى عدم الخوف مهونًا عليه الموقف .

وبعد سماع صوت معلمه الذي يدعى ” نواف الغربي ” يتذكر الطالب الكلمات التي أراد قولها ويلقيها على الفور أمام زملائه منطلقًا وسط تصفيقات حارة من الجميع .

 


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