بالفيديو.. معلم يخفف توتر طالب أمام الإذاعة المدرسية

علي العنزي(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطالب يرتبك أثناء إلقاء الإذاعة المدرسية ، بينما يحاول معلمه التخفيف من حدة توتره وحثه على التذكر .

وفي تفاصيل المقطع ، ظهر أحد طلاب مدرسة الإمام النووي الابتدائية بحائل وهو مرتبك بسبب وقوفه أمام جميع زملائه على المسرح ، وهو ما يثير قلقه ويتسبب في نسيانه ما يود قوله ، ليأتيه صوت معلمه من خلف الكاميرا ليدعوه إلى عدم الخوف مهونًا عليه الموقف .

وبعد سماع صوت معلمه الذي يدعى ” نواف الغربي ” يتذكر الطالب الكلمات التي أراد قولها ويلقيها على الفور أمام زملائه منطلقًا وسط تصفيقات حارة من الجميع .