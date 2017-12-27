” الخيبري ” يتغيب عن تدريبات الهلال بسبب إصابته

نواف السالم(صدى):

تغيب اللاعب عبدالملك الخيبري عن حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم الأربعاء ، ضمن استعداداته للقاء أحد في الجولة السادسة عشر من دوري المحترفين .

وأكدت إدارة نادي الهلال عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر ” ، على تغيب اللاعب معلقة ” نجم الفريق الأول لكرة القدم، عبد الملك الخيبري، لم يتمكن من المشاركة بمران الزعيم اليوم؛ نظرًا لتعرّضه لالتهاب في قصبة الساق، وسيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة أسبوعين ” .

وتقام مباراة الهلال وأحد يوم غد الخميس بالمدينة المنورة في استاد مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية .