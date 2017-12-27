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الجمعية الفلكية توضح حقيقة اصطدام كويكب بالأرض فبراير المقبل

الجمعية الفلكية توضح حقيقة اصطدام كويكب بالأرض فبراير المقبل
نايف السالم(صدى):

نفت الجمعية الفلكية بجدة ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المعلومات المنسوبة لموظفي وكالة ناسا الفضائية اليوم الأربعاء ، والتي تفيد باصطدام الكويكب 2002 NT7 بالأرض في مطلع فبراير من العام المقبل .

وعلقت إدارة الجمعية الفلكية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلة ” هذه المعلومات ليست صحيحة جملة وتفصيلا ولم تصدر عن ناسا والكويكب سيعبر بسلام قرب الكرة الارضية في مطلع فبراير 2019 وليس 2018 ” .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1757 ] نشر منذ 1 ساعة

نهاية الدنيا باتت قريبه

[ عدد التعليقات: 40693 ] نشر منذ 1 ساعة

ياكثر تكهناتكم وما اكذبها ,,

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