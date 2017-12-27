الجمعية الفلكية توضح حقيقة اصطدام كويكب بالأرض فبراير المقبل

نايف السالم(صدى):

نفت الجمعية الفلكية بجدة ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن المعلومات المنسوبة لموظفي وكالة ناسا الفضائية اليوم الأربعاء ، والتي تفيد باصطدام الكويكب 2002 NT7 بالأرض في مطلع فبراير من العام المقبل .

وعلقت إدارة الجمعية الفلكية عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلة ” هذه المعلومات ليست صحيحة جملة وتفصيلا ولم تصدر عن ناسا والكويكب سيعبر بسلام قرب الكرة الارضية في مطلع فبراير 2019 وليس 2018 ” .