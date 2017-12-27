نائب وزير الحج والعمرة: نبذل للسوريين كل التسهيلات لأداء مناسك الحج

عادل الحربي(صدى):

قال نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، إن السوريين هم أشقاء ولهم كل الرعاية والدعم وتقديم أرقى الخدمات والتسهيلات التي تعينهم على أداء مناسك الحج بكل راحة واطمئنان في ظل التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين –حفظهما الله-.

وأكد مشاط خلال لقائه بالأمين العام للائتلاف الوطني السوري رئيس مكتب شؤون حجاج سوريا الدكتور محمد نذير الحكيم، بمكتب نائب وزير الحج والعمرة بجدة، علي التعاون بين الوزارة وشؤون حج الائتلاف الوطني السوري بما يكفل تقديم التسهيلات والخدمات للحجاج وتوفير أقصى درجات الراحة والتيسير لجميع الحجاج القادمين للأراضي المقدسة بشكل عام وحجاج سوريا بشكل خاص، مما يكفل الرقي بالخدمات المقدمة لحجاج كل دولة.

من جانبه ثمن الأمين العام للائتلاف الوطني السوري الخدمات والتسهيلات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن من الحجاج والعمار والزوار، مبرزاً التطور الكبير في الخدمات المقدمة لحجاج البيت العتيق.