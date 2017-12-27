ليفربول يحسم صفقة فان ديك مقابل 75 مليون إسترليني

ماجد محمد(صدى):

اقترب نادي ليفربول الإنجليزي من حسم صفقة المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك لاعب نادي ساوثهامبتون الذي يعد أكبر أهداف النادي منذ الصيف الماضي، مقابل 75 مليون إسترليني.

وفي حالة إتمام الصفقة سيكون فان ديك هو أغلى مدافع في العالم، وسيحصل على راتب إسبوعي في أنفيلد قدره 200 ألف جنيه إسترليني.

وأكدت مصادر صحفية، تدخل مانشستر سيتي في الصفقة وبدأ المحادثات مع ساوثهامبتون للاستفسار عن سعر اللاعب، بينما تؤكد مصادر أخرى أن النادي الذي يملك عقد فان ديك طلب من السيتي 80 مليون إسترليني.