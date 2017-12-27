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أحمد العرفج: الحمام الزاجل أسرع من الإنترنت بسبب سوء خدمة الاتصالات

أحمد العرفج: الحمام الزاجل أسرع من الإنترنت بسبب سوء خدمة الاتصالات
حمود العنزي(صدى):

أكد عامل المعرفة الدكتور أحمد العرفج على تراجع مستوى الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات على الرغم من ارتفاع أسعارها .

وعلق على توقف الخدمة عن التطور خلال حواره لبرنامج ” ياهلا ” المُذاع على قناة روتانا خليجية اليم الأربعاء ، قائلًا ” هيئة الاتصالات لازالت مكانك راوح ، وكأنها مبسوطة من مستوى الخدمة السيء في شركات الاتصالات رغم ارتفاع الأسعار ” .

وأضاف أنه بدأ يستعين بالحمام الزاجل حيث أنه أصبح أكثر سرعة من شبكات الإنترنت اليوم .

 


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