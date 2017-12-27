أحمد العرفج: الحمام الزاجل أسرع من الإنترنت بسبب سوء خدمة الاتصالات
أكد عامل المعرفة الدكتور أحمد العرفج على تراجع مستوى الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات على الرغم من ارتفاع أسعارها .
وعلق على توقف الخدمة عن التطور خلال حواره لبرنامج ” ياهلا ” المُذاع على قناة روتانا خليجية اليم الأربعاء ، قائلًا ” هيئة الاتصالات لازالت مكانك راوح ، وكأنها مبسوطة من مستوى الخدمة السيء في شركات الاتصالات رغم ارتفاع الأسعار ” .
وأضاف أنه بدأ يستعين بالحمام الزاجل حيث أنه أصبح أكثر سرعة من شبكات الإنترنت اليوم .
اترك تعليقاً