وظائف شاغرة بشركة السيف القابضة لحملة الدبلوم والبكالوريوس
أتاحت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة مجموعة من الوظائف الشاغرة في تخصصات مختلفة لحملة الدبلوم والبكالوريوس للعمل بعدد من الشركات التابعة لها بمشاريعها المقبلة في الرياض وتبوك وجازان .
وأشارت الشركة إلى هذه الوظائف وتفاصيلها حيث تمثلت في :
– أخصائي السلامة على الطرق (الرياض).
– مسؤول الصحة المهنية (الرياض).
– مدير الإنشاءات (جازان).
– مساح كمي (تبوك).
ولفتت الشركة إلى أن التقديم عبر الموقع الإلكتروني التوظيفي يبدأ من 27 ديسمبر الجاري ، ولمعرفة التفاصيل وشروط كل وظيفة يرجى الدخول ( هنا ) .
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