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وظائف شاغرة بشركة السيف القابضة لحملة الدبلوم والبكالوريوس

وظائف شاغرة بشركة السيف القابضة لحملة الدبلوم والبكالوريوس
فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة مجموعة من الوظائف الشاغرة في تخصصات مختلفة لحملة الدبلوم والبكالوريوس للعمل بعدد من الشركات التابعة لها بمشاريعها المقبلة في الرياض وتبوك وجازان .

وأشارت الشركة إلى هذه الوظائف وتفاصيلها حيث تمثلت في :

– أخصائي السلامة على الطرق (الرياض).

– مسؤول الصحة المهنية (الرياض).

– مدير الإنشاءات (جازان).

– مساح كمي (تبوك).

ولفتت الشركة إلى أن التقديم عبر الموقع الإلكتروني التوظيفي يبدأ من 27 ديسمبر الجاري ، ولمعرفة التفاصيل وشروط كل وظيفة يرجى الدخول ( هنا ) .

 

 


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