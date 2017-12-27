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كلية السياحة بجامعة المؤسس تعلن عن وظائف شاغرة للمواطنين

كلية السياحة بجامعة المؤسس تعلن عن وظائف شاغرة للمواطنين
فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت كلية السياحة بجامعة الملك عبدالعزيز وظيفة شاغرة تحت مسمى ” عامل خدمات ” ، لإشغالها بمواطن حيث يجري الاختيار وفقًا لنتيجة المسابقة التوظيفية .

وأشارت كلية السياحة إلى شروط المتقدمين لشغل الوظيفة والتي تتمثل في :

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

3- أن يكون لائقًا طبيًا.

4- أن يكون المتقدم حاصلاً على الثانوية العامة فما دون.

5- أن لا يتجاوز عمر المتقدم عن 30 عامًا.

ولفتت الكلية إلى أن التقديم متاح اعتبارًا من الأحد المقبل وحتى الخميس الذي يليه بمقر كلية السياحة بمكتب مدير الإدارة في الغرفة رقم 124 ، من 9 صباحًا وحتى 12 ظهرًا .

 


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