إزالة التعديات والإحداثات غير نظامية بشفا الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تمكنت أمانة الطائف، من إزالة التعديات والإحداثات التي أقامها عدد من المخالفين على مساحة تقدر بأكثر من (10 آلاف م2) من الأراضي الحكومية البيضاء بمركز الشفا السياحي .

ونفذت الأمانة عملية الإزالة بعد التأكد من عدم امتلاك المخالفين لأي مستمسكات شرعية نظامية ، وجرت عملية الإزالة وتسوية التعديات بدعم من قوة أمنية من شرطة المحافظة وبمشاركة لجنة التعديات ومراقبي بلدية الشفا الفرعية .

وأوضحت أمانة الطائف أنها بصدد اتخاذ إجراءات مماثلة في عدد من الإحداثات المرصودة بالشفا، حيث تم تكثيف أعمال الرقابة لضبط التعديات وإزالتها فور حدوثها، ومنع تكرار الإحداثات عليها، وذلك بمتابعة أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل الذي وجه بتسريع وتيرة إزالة التعديات وملاحقة المخالفين على مختلف المحاور، للحد من تحولها إلى ظاهرة سلبية يصعب التعامل معها .