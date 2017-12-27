مستشفى رجال المع ينجح في إنقاذ حياة شاب أصيب في حادث

محمد بن طحيطح (صدى):

استقبل مستشفى رجال ألمع حالة لشاب في حالة حرجة إثر تعرضه لحادث مروري، وكان الشاب يعاني من نزيف شديد، إذ فقد حوالي لترين من الدم، ليتم التعامل معه بشكل عاجل جداً وإيقاف النزيف وتعويض الدم .

وبعد إنقاذ حياة الشاب يبلغ من العمر 34 عامًا، ونظراً لإصابته بتشوهات عدة في الوجه و كسر وخلع بالأنف والحاجبين و فَقد بأجزاء من جلد الوجه ، قرر الفريق الطبي التدخل الجراحي العاجل لإجراء عملية تجميل شديدة التعقيد، وبعون الله و توفيقه تم مباشرة الحالة لإعادة بناء الأجزاء المتضررة من الوجه وتثبيت الأنف وتصليح الحاجب واستعاضة وترقيع المفقود من أجزاء الجلد.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لصحة عسير ، عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، أن العملية استغرقت 6 ساعات وشارك بها 13 شخصاً من أبطال الصحة في مستشفى رجال ألمع ؛ بقيادة الجراح الدكتور هشام الصادق، ولا زال الشاب يكمل خطة العلاج فالمستشفى .