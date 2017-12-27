” الخضيري ” يحذر من شراء مواد بناء العضلات التي تباع بالأندية

عادل الحربي(صدى):

حذر عالم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري من المواد الضارة التي تباع في أندية اللياقة وكمال الأجسام التي يتوهم الشباب بها لبناء العضلات .

وعلق ” الخضيري ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلًا ” للأسف بعض اندية اللياقة وكمال الاجسام يباع فيها مواد ضارة بالصحة يزعمون انها لبناء العضلات وهذا فيه محاذير كثيرة منها دخول ادوية محظورة وهرمونات تضر الصحة تظهربعد عدة سنوات.صفة الاجسام هي وراثة وطبيعة خلقها الله فلا تدمّرجسمك بالاضرار وابق على خلق الله لك وفطرة الله التى حباك بها ” .