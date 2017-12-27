مجموعة محمد ناغي تعلن 13 وظيفة شاغرة في جدة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مجموعة شركات محمد يوسف ناغي وإخوانه- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد (13) وظيفة شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم فأدنى، في عدد التخصصات، وذلك للعمل بعدد من الشركات التابعة لها في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي الخدمات المالية.

– مدير القطع الوطنية.

– مستشار القطع (عدد 5 وظائف).

– موظف مخزون القطع (عدد 5 وظائف).

– مدير الخزينة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف؛ وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 ديسمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 فبراير 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنا .