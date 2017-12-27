شركة طيران أديل تعلن وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الشركة الوطنية “ طيران أديل ” ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة جدة.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير المحطة.

– منسق التدريب.

– مدير السلامة.

– مساعد المحاسبة الإيرادات والحماية.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 ديسمبر 2017م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 يناير 2018م.

ولفتت إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنـــــــــا).