مدرب الكويت: نستعد لمواجهة الإمارات بأفضل صورة ممكنة

ماجد محمد(صدى):

قال المدير الفني للمنتخب الكويتي لكرة القدم، الصربي بوريس بونياك، إنه لم يكن محظوظًا في تجربته القصيرة بالإشراف على تدريب المنتخب الكويتي بسبب ضيق الفترة التي قضاها الفريق.

وأضاف باليوم الأربعاء، قبل مباراته المقررة غداً الخميس، أمام نظيره الإماراتي في ختام مبارياته بالدور الأول لبطولة كأس الخليج ” خليجي 23 ” :كنت أتمنى أن نخوض بعض المعسكرات لنكون أفضل جاهزية لبطولة كأس الخليج، عملت على بعض التفاصيل الصغيرة من أجل تجهيز المنتخب بأفضل صورة ممكنة.

وأكد بونياك أن جميع أعضاء الفريق بذلوا أقصى ما لديهم من جهود لاجتياز الدور الأول على أقل تقدير ولكن الظروف المحيطة بالأزرق كانت أقوى من الجميع.