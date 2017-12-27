عطل فني يتسبب في تعطيل طائرة متجهة من الهند إلى الرياض

حمود العنزي(صدى):

تعرضت طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية لأعطال فنية تسببت في تأجيل إقلاعها من الهند إلى الرياض ، اليوم الأربعاء .

ووفقًا لتعليقات مغردين عبر موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، فقد تم تداول صور أكدو أنها للرحلة رقم ” sv895 ” المتجهة من لنكاو الهندية للعاصمة السعودية ، مؤكدين وقوع مشكلة في الإطار الامامي للطائرة أثناء استعدادها للإقلاع ، مما أدى إلى إنزال جميع الركاب حرصًا على سلامتهم دون أي إصابات .