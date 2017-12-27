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عطل فني يتسبب في تعطيل طائرة متجهة من الهند إلى الرياض

عطل فني يتسبب في تعطيل طائرة متجهة من الهند إلى الرياض
حمود العنزي(صدى):

تعرضت طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية لأعطال فنية تسببت في تأجيل إقلاعها من الهند إلى الرياض ، اليوم الأربعاء .

ووفقًا لتعليقات مغردين عبر موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، فقد تم تداول صور أكدو أنها للرحلة رقم ” sv895 ” المتجهة من لنكاو الهندية للعاصمة السعودية ، مؤكدين وقوع مشكلة في الإطار الامامي للطائرة أثناء استعدادها للإقلاع ، مما أدى إلى إنزال جميع الركاب حرصًا على سلامتهم دون أي إصابات .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1029 ] نشر منذ 32 دقيقة

الكفر الامامي طار .

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