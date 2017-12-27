الدفاع المدني بمكة يقف على 500 منشأة الشهر الماضي
أكد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة العقيد عبدالله بن عيد القرشي أهمية ودور الجولات التفتيشية والميدانية في رفع وتفعيل مستويات السلامة في المنشآت والمؤسسات الخاصة بتوريد وتركيب وصيانة معدات السلامة والمصاعد .
وكشف أن الإدارة خلال جولات المسح الوقائي الشهر الماضي على أكثر من 500 منشأة، تم ضبط العديد من المخالفات إضافة إلى إغلاق أكثر من ست منشآت أخلت بتدابير ومتطلبات السلامة مشددا على أهمية تكثيف الجولات واستمرارها وفق خطة المسح الوقائي المعتمدة للإدارة.
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