بالفيديو.. خديجة الوعل: مشاهير السوشيال ليسوا إعلاميين
علقت الإعلامية خديجة الوعل، اليوم الأربعاء، على مشاهير السوشيال ميديا، قائلة : هم ليسوا إعلاميين، أين درسوا أو تدربوا وأين موهبتهم.
وقالت خديجة خلال برنامج ” سيدتي ” الذي يُذاع على روتانا خليجية، أوجه العتاب للمؤسسات الإعلامية التي تضم مشاهير السوشيال على أعتبار انهم صحفيين وأعلامين، مؤكد أنه يجب عليهم تحديد هدفهم اختيار كوادر فنية متخصصة في مجال الإعلام.
الإعلامية خديجة الوعل : مشاهير السوشيال ميديا ليسوا إعلاميين .. أين درسوا أو تدربوا وأين موهبتهم؟#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/PWtSerGpXU
— برنامج سيدتي (@Sayyidaty) ٢٧ ديسمبر، ٢٠١٧
اترك تعليقاً