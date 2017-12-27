بالفيديو.. خديجة الوعل: مشاهير السوشيال ليسوا إعلاميين

نورة الشهري(صدى):

علقت الإعلامية خديجة الوعل، اليوم الأربعاء، على مشاهير السوشيال ميديا، قائلة : هم ليسوا إعلاميين، أين درسوا أو تدربوا وأين موهبتهم.

وقالت خديجة خلال برنامج ” سيدتي ” الذي يُذاع على روتانا خليجية، أوجه العتاب للمؤسسات الإعلامية التي تضم مشاهير السوشيال على أعتبار انهم صحفيين وأعلامين، مؤكد أنه يجب عليهم تحديد هدفهم اختيار كوادر فنية متخصصة في مجال الإعلام.