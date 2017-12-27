التحالف العربي: القوات تمكنت من الاستيلاء على أسلحة الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

أكد المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، ترحيبه الشديد بالمواقف التي يصدرها مجلس الأمن والتي تندد بالأفعال الإرهابية التي يرتكبها الحوثيون والتي تنتهي بإطلاق صواريخ بالستية على مناطق مختلفة.

وأشار ” المالكي ” إلى أن التحالف العربي يقف بجوار اليمن بشكل مستمر، حيث يتخذ كافة الإجراءات اللازمة في الوقت الحالي لتقديم المساعدات الغذائية والطبية للشعب اليمني، مضيفًا أن قوات الشرعية بدعم التحالف تمكنت من تطهير محافظة شبوة من الميليشيات الحوثية، فضلًا عن التقدم الذي أحرزه الجيش في البيضاء.

وأردف المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية أن إيران هربت أسلحة إلى المليشيات الحوثية لإنقاذها إلا أن قوات الجيش اليمني نجحت في الاستيلاء عليها، حيث قامت القوات بقصف بعض الأوكار التي يخبئ بها الحوثيين الصواريخ البالستية.

ونوه ” المالكي ” إلى أن التحالف يستخدم أعلى المعايير في عمليات القصف بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني ، بهدف سد الثغرات لمنع تهريب السلاح للحوثي، على الرغم من هجمات الحوثيين التي تمثل اختراقًا للقانون الدولي الإنساني.