القضاء البحريني يصدر أحكامًا باسقاط الجنسية والسجن المؤبد في قضية تأسيس جماعة إرهابية

واس(صدى):

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بمملكة البحرين اليوم ، أحكامًا بإسقاط الجنسية والسجن المؤبد على 11 متهمًا في قضية تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية .

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام البحريني المستشار أحمد الحمادي قوله ” إن المحكمة أصدرت أحكامها على المتهمين من الأول حتى الثالث بالسجن المؤبد مع تغريمهم مبلغ 300 ألف دينار بحريني في قضايا تصنيع وحيازة المتفجرات والأسلحة بمستودع بمنطقة النويدرات ، وبمعاقبة المتهمين من الرابع حتى العاشر بالسجن المؤبد عما أسند إليهم من اتهام للارتباط، وبمعاقبة المتهم الحادي عشر بالسجن لمدة عشر سنوات، إضافة إلى إسقاط الجنسية عن المتهمين جميعًا، وبمصادرة المضبوطات، وذلك عن تهم تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون وحيازة وإحراز وصناعة المتفجرات والأسلحة وحيازة أسلحة نارية والتدريب والتدرب على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات وجميعها تنفيذًا لأغراض إرهابية.