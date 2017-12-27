غدًا.. طاقم حكام من سريلانكا لإدارة مباراة السعودية وعُمان في خليجي 23

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت لجنة الحكام الرئيسة لبطولة كأس الخليج ” خليجي 23 ” ، لكرة القدم والمقامة حاليًا بالكويت، بقيادة لي كيم شونج تعيين طاقم حكام سريلانكي بقيادة كريشنا بيريرا لإدارة مباراة السعودية مع عمان غدًا الخميس في ختام مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة.

وانتظرت لجنة الحكام وصول الطاقم السريلانكي اليوم لتعيينه رسميًا في إدارة هذه المباراة الحاسمة بالنسبة للمنتخبين.

ويدير المباراة الثانية بنفس المجموعة والتي تجمع بين الكويت والإمارات الحكم الدولي العراقي علي صباح ويعاونه مواطنه واثق مدلل واليمني علي الحسن.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج المقامة حاليًا في الكويت ” خليجي 23 ” ، قررت استدعاء طاقم حكام من سريلانكا، للمشاركة في إدارة مباريات البطولة، بعد الهجوم الذي تعرّض له حكم لقاء اليمن والبحرين، الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء، وانتهى بفوز المنتخب البحريني بهدف نظيف.