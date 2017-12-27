بالصور.. الاحوال المدنية بالطائف تدشن المعرض التعريفي بـ ” جوري مول “

عبدالعزيز القثامي(صدى):

ضمن سلسلة المعارض التعريفية للأحوال المدنية المقامة في عدد من مدن المملكة دشن مدير مكتب الأحوال المدنية بمحافظة الطائف الاستاذ / فهد بن حمدان السفياني هذا اليوم الأربعاء الموافق 9/4/1439هـ معرض الأحوال المدنية التعريفي المقام في جوري مول.

والذي تهدف من خلاله الأحوال المدنية تعريف المواطنين بالخدمات التي تقدمها الأحوال المدنية وتثقيفهم بالإجراءات الواجب اتباعها عند مراجعة الأحوال المدنية وتعريفهم بالخدمات الإلكترونية، مثل خدمة بياناتي التي يستطيع العميل من خلالها تفويض الجهات الحكومية بالاطلاع على معلوماته دون الحصول على برنت، وخدمة تقدير التي تقدم لكبار السن والمرضى والمعاقين في اماكن تواجدهم، وخدمة التعريف الإلكتروني التي تمكن رب الأسرة من التعريف على أولاده بدون الحاجة للحضور للأحوال المدنية للتعريف، وخدمة المواعيد للتسهيل على العملاء لإختيار التاريخ والوقت المناسب لخدمتهم.

وقدم منسوبو الأحوال المدنية المتواجدون بالمعرض خدمات تعريفيه وكتيبات تثقيفية والإجابة على استفسارات المواطنين والمواطنات، وتم توزيع الهدايا على زوار المعرض، ويستمر المعرض لمدة عشرة أيام.