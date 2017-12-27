كوبر: قدرات صلاح تؤهله للعب في ريال مدريد

نواف السالم(صدى):

قال المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، الأرجنتيني هيكتور كوبر، إن مهاجم ليفربول محمد صلاح يمتلك دون شك القدرات التي تؤهله للعب ضمن صفوف ريال مدريد الإسباني.

وصرح كوبر لصحيفة ” ماركا ” الإسبانية اليوم الأربعاء على هامش حفل جوائز ” دبي جلوب سوكر ” ، التي اختير فيها كأفضل مدرب نظرا لقيادته المنتخب المصري إلى الوصول لكأس العالم في روسيا، قائلا ” دون أدنى شك صلاح هو نجم المنتخب لكن ما ساعدنا على التأهل هو تواضع الفريق ككل “.

وأوضح المدرب الأرجنتيني أن ” صلاح يعد لاعبا جيدا للغاية ويمتلك القدرة بالتأكيد على اللعب في ريال مدريد “.