كوبر: قدرات صلاح تؤهله للعب في ريال مدريد
قال المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، الأرجنتيني هيكتور كوبر، إن مهاجم ليفربول محمد صلاح يمتلك دون شك القدرات التي تؤهله للعب ضمن صفوف ريال مدريد الإسباني.
وصرح كوبر لصحيفة ” ماركا ” الإسبانية اليوم الأربعاء على هامش حفل جوائز ” دبي جلوب سوكر ” ، التي اختير فيها كأفضل مدرب نظرا لقيادته المنتخب المصري إلى الوصول لكأس العالم في روسيا، قائلا ” دون أدنى شك صلاح هو نجم المنتخب لكن ما ساعدنا على التأهل هو تواضع الفريق ككل “.
وأوضح المدرب الأرجنتيني أن ” صلاح يعد لاعبا جيدا للغاية ويمتلك القدرة بالتأكيد على اللعب في ريال مدريد “.
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