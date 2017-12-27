وظائف شاغرة للرجال بإدارة صندوق طلاب جامعة الملك سعود

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت الإدارة التنفيذية لصندوق الطلاب بجامعة الملك سعود مجموعة من الوظائف الشاغرة للرجال بنظام العقود.

وأشارت الإدارة التنفيذية لصندوق الطلاب بالجامعة إلى تفاصيل هذه الوظائف والتي تمثلت في:

– محاسب: مؤهل بكالوريوس محاسبة.

– مراجع حسابات: مؤهل دبلوم محاسبة، أو بكالوريوس محاسبة).

– تقني حاسب آلي: دبلوم تقنية حاسب آلي.

– مبرمج: مؤهل بكالوريوس حاسب آلي.

وبينت الإدارة، أن شروط الوظائف هي :

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل المطلوب.

– ارسال الوثائق المطلوبة وهي:

1- السيرة الذاتية

2- صورة إثبات الهوية.

3- صورة من المؤهل الجامعي.

4- الخبرات العملية إن وجدت.

5- الدورات التدريبية إن وجدت.

ولفتت إدارة الصندوق إلى أن التقديم ينتهي مع بداية جمادي الأول الموافق 18 يناير لعام 2018 المقبل، وأوضحت أنه للتسجيل ومعرفة تفاصيل الوظائف يرجى الدخول هنا .