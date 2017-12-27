وظائف شاغرة للرجال بإدارة صندوق طلاب جامعة الملك سعود
أتاحت الإدارة التنفيذية لصندوق الطلاب بجامعة الملك سعود مجموعة من الوظائف الشاغرة للرجال بنظام العقود.
وأشارت الإدارة التنفيذية لصندوق الطلاب بالجامعة إلى تفاصيل هذه الوظائف والتي تمثلت في:
– محاسب: مؤهل بكالوريوس محاسبة.
– مراجع حسابات: مؤهل دبلوم محاسبة، أو بكالوريوس محاسبة).
– تقني حاسب آلي: دبلوم تقنية حاسب آلي.
– مبرمج: مؤهل بكالوريوس حاسب آلي.
وبينت الإدارة، أن شروط الوظائف هي :
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل المطلوب.
– ارسال الوثائق المطلوبة وهي:
1- السيرة الذاتية
2- صورة إثبات الهوية.
3- صورة من المؤهل الجامعي.
4- الخبرات العملية إن وجدت.
5- الدورات التدريبية إن وجدت.
ولفتت إدارة الصندوق إلى أن التقديم ينتهي مع بداية جمادي الأول الموافق 18 يناير لعام 2018 المقبل، وأوضحت أنه للتسجيل ومعرفة تفاصيل الوظائف يرجى الدخول هنا .
هلا[ عدد التعليقات: 1065 ] نشر منذ 25 دقيقة
الهمة يا شباب
موفقين..