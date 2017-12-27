سماء المملكة تشهد وقوع القمر الأحدب بالقرب من أورانوس

حمود العنزي(صدى):

في ظاهرة لا يمكن مشاهدتها بالعين المجردة ، يقع القمر الأحدب بالقرب من كوكب أورانوس على سماء المملكة ، بعد غروب شمس اليوم الأربعاء وحتى بداية الليل .

ومن جانبها ، أعلنت الجمعية الفلكية بجدة عن الظاهرة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلة ” تشهد سماء السعودية والمنطقة العربية بعد غروب شمس اليوم الأربعاء 27 ديسمبر وبداية الليل وقوع القمر الأحدب بالقرب من كوكب اورانوس بقبة السماء علما بأن اورانوس لن يكون مشاهدا بالعين المجردة وتم ابرازه في الصورة لتوضيح موقعه فقط ” .