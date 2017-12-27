جامعة حائل توقف أستاذة عن العمل بعد بيع أبحاثها للطالبات

علي العنزي(صدى):

أوقفت إدارة جامعة حائل اليوم الأربعاء أستاذة جامعية بإحدى الكليات وكف يدها عن العمل، بسبب اكتشاف كتابتها لأبحاث علمية وبيعها للطلبة بما يخالف القوانين المتعارف عليها .

وأصدرت الجامعة قرارًا بإحالة كافة عمليات الاختبار التي جرت داخل مقررها وأمور التصحيح بالإضافة إلى جميع العمليات المتعلقة بمقرراتها إلى لجنة أكاديمية تم تشكيلها للبت في هذا الشأن .

وشددت الجامعة على ضرورة الالتزام بالقوانين المنصوصة، وأكدت لجميع طلابها وأساتذتها أن أولويات الإدارة تتمثل في مراقبة أداء العمل الأكاديمي بما يضمن سلامة مخرجاتها .