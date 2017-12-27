جامعة حائل توقف أستاذة عن العمل بعد بيع أبحاثها للطالبات
أوقفت إدارة جامعة حائل اليوم الأربعاء أستاذة جامعية بإحدى الكليات وكف يدها عن العمل، بسبب اكتشاف كتابتها لأبحاث علمية وبيعها للطلبة بما يخالف القوانين المتعارف عليها .
وأصدرت الجامعة قرارًا بإحالة كافة عمليات الاختبار التي جرت داخل مقررها وأمور التصحيح بالإضافة إلى جميع العمليات المتعلقة بمقرراتها إلى لجنة أكاديمية تم تشكيلها للبت في هذا الشأن .
وشددت الجامعة على ضرورة الالتزام بالقوانين المنصوصة، وأكدت لجميع طلابها وأساتذتها أن أولويات الإدارة تتمثل في مراقبة أداء العمل الأكاديمي بما يضمن سلامة مخرجاتها .
درة البسامي[ عدد التعليقات: 1065 ] نشر منذ 48 دقيقة
الله المستعان…
وما خفي كان أعظم…